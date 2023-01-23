『ノースフェイス ロングコート ライトグレー レディースL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 06分に出品され03月09日 03時 06分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✧₊⁎⁺˳✧༚☆*:.₊⁎⁺˳✧༚.。.:*☆ ˚✧₊⁎⁺˳✧༚☆*:.₊⁎⁺˳✧༚.。.:*☆ ₊⁎⁺



ご覧いただき、ありがとうございます！

基本的に即購入OKです！

質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください⭐︎



USED商品は全て1点モノになります。

同デザイン・同サイズの再入荷は基本的にはございませんのでご了承くださいm(_ _)m



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●THE NORTH FACE



ロングコート

ダウンジャケット





●サイズ：レディース L



着丈102

身幅52

肩幅40

袖丈62







●カラー：ライトグレー





●状態：所々目立たない程度の汚れがございます。裏地裾に汚れ ・肩ロゴひび割れがございます。

その他着用時に目立つような汚れやシミはなく、まだまだお使い頂けます(*^^*)







●USED商品はすべてクリーニング済です。

●煙草やペットの匂いがつくこともございません。





安心してお買い求めください♬

宜しくお願い致しますm(._.)m★156 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

ロングコート

ライトグレー

レディースL