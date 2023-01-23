『Apple airpods max シルバー ⚠︎︎即購入禁止です【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 10時 53分に出品され03月16日 10時 53分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の8月に購入しました◡̈⃝

外側にもクリアカバーを付けて使用していたので目立った傷などはないです！（クリアカバー、ご希望があれば同封いたします✩.*˚）

ケースは1度も使用していない状態で箱の中に入れて保管してあるので新品同様です!

(素人目線での確認になるので神経質な方はご購入お控え下さい)



本体

箱

ケース

↑のみの発送になります。⚠︎︎コードは付いていません。



写真の追加や質問等あればコメント下さい!! 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし