『MARNI フラワーカフェ ストライプバッグ マルチイエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 11分に出品され03月11日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マルニマーケット

フラワーカフェのトートバッグです。

数年前の表参道ポップアップで購入しました。



1年ほど使用。自宅で一度水洗いし、その後保管していました。



◆サイズ：W45xH33xD12cm

素人採寸です。誤差ご了承下さい。



保存袋つき

※インナーシートはありません。





傷や破れなどのダメージはございませんが、

使用に伴う皺や折り目、取手部分の褪色など、

使用感はございます。

後面上部に、小さな汚れがございます。（写真6枚目）

お写真をご確認の上、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。





軽く畳んで、防水対策をしての発送です。





コメント無し即購入⭕️

値下げ交渉❌





MARNI FLOWER CAFE/マルニ フラワーカフェ ストライプトートバッグ マルチイエロー

柄・デザイン···ストライプ



カラー···イエロー



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARNI

フラワーカフェ

ストライプバッグ

マルチイエロー