『☆BURBERRY LONDON☆オフ・ホワイトジャケット☆15号【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 30分に出品され03月13日 13時 30分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···オフ・ホワイト

肩幅···45cm

身幅···60cm

袖丈···60cm

着丈···78cm



☆BURBERRY LONDON

大きいサイズ15号

オフ・ホワイトジャケット

ポケットには全てファスナー有り

袖口はマジックテープで調整出来ます

両裾にファスナー付きのスリット有り

身頃、袖共に裏地付き

特に目立ったダメージなどは

見受けられませんが

神経質な方はお控えくださいませ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ☆BURBERRY

LONDON☆オフ・ホワイトジャケット☆15号