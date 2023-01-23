『ZARA フェイクボア ダブルブレスト コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 04時 22分に出品され03月21日 04時 22分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Max Maraのテディベアコートに憧れて購入しましたが、あまり出番がなく着用回数5回未満です。



カラー···アイボリー

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ボア



着丈...108cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ZARA

フェイクボア

ダブルブレスト

コート