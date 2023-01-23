『CITIZEN エコドライブ クロノグラフ ブラック メンズ 時計【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 07時 41分に出品され05月06日 07時 41分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エコドライブ技術】

CITIZENのエコドライブ技術により、太陽光や室内光を利用して充電が可能です。バッテリー交換の手間がなく、環境にも優しい設計です。



【クロノグラフ機能】

この時計はクロノグラフ機能を搭載しており、時間の計測が可能です。スポーツや日常生活でのタイム管理に役立ちます。



【スタイリッシュなデザイン】

ブラックのボディにオレンジのアクセントが施されたデザインで、ビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍します。



- ブランド: CITIZEN

- モデル: エコドライブ

- 色: ブラック

- 付属品: 箱、説明書、調整用パーツ

- バックル: クラスプ式

- 機能: クロノグラフ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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