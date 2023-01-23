『富士通 訳アリ❗法人向けノート i7 Windows11 Office:F278【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 18時 22分に出品され05月06日 18時 22分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 法人向けの安定ノートパソコンです。

キーボードのキータッチ感がよいので、入力作業の多い方にオススメです。



※訳アリの理由は画像の7枚目をご覧ください。



話題のMicrosoftの最新AI「Copilot」が無料で使えます。パソコンに向かって音声かキーボードで会話してみてください。（面白いです！）



新品で購入される時よりも高速で快適に動作するようにプロがカスタムしました。電源ボタンを押すだけで、すぐにお使いいただけます。



当店でご購入いただいた方限定！取引画面でマンツーマンサポートします♪初心者の方でも安心してください。



✋１台限定、早い者勝ち！



他スペックのPCはこちら☟

#あなたの街のパソコン屋さん [動作保証]



✔当商品のスペック

【OS】

Windows11（23H2）正規ライセンス認証済み



【CPU】

Intel Corei7 6600U メンテナンス済み



【メモリ】

マルチタスク対応 8GB（新品）



【ディスプレイ】

15.6インチ（1366×768）色が見やすい光沢液晶



【ストレージ】

爆速SSD 256GB（新品）

外付で安心バックアップHDD 1000GB



【カメラ】

外付Webカメラ （新品）



【キーボード】

全てのキー入力を確認しました。快調です。



【WIFI】

高速無線LAN通信



【Bluetooth】

対応



【光学ドライブ】

DVDスーパーマルチドライブ



【インターフェイス】

USB/ヘッドホン端子/マイク端子/SDカードスロット/VGA/HDMI/LAN



【サイズ】

374×32.5×250 mm:2.1kg



【カラー】

ブラック/レッド



【付属品】

ACアダプター, リカバリー用USBメモリ, バックアップ用外付HDD





✔インストール済みの便利なアプリ

【オフィス】

Microsoft Office 2021最新版（永続正規品、ライセンスキー）

Word、Excel、PowerPoint、Outlook等

（オフラインでも使える。追加費用もかかりません）



【ウィルス対策】

Windows Defender

最新のウイルス対策で安心です。



⭐️その他のすぐ使えるアプリは商品画像をご覧ください。

✔状態は商品画像に記載しております。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウ