『GECCU ゲック オーストラリア製 ヴィンテージ 3Dニット セーター 総柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 11時 15分に出品され05月06日 11時 15分に終了予定です。即決価格は11,817円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■デザインニット セーター 総柄 3Dニット アート ヴィンテージ ビンテージ 奇抜 マルチカラー



この度はご覧頂きありがとうございます！

値下げ交渉(常識の範囲で)お受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ！



■ブランド

GECCU ゲック



■アイテム

ヴィンテージ / ビンテージ ニット オーストラリア製 90年代 3Dニット セーター



■サイズ

S



■カラー

マルチカラー 総柄 立体



■素材

ウール100％



■生産国

オーストラリア



■採寸

身幅:45cm

肩幅:52cm

着丈:55cm

袖丈:44cm



平置きで採寸しております。



素人採寸ですが各サイズを記載してますので、お手持ちのお洋服と比べて頂けたらと思います。



■コンディション

目立った傷や汚れなどなくまだまだお使い頂けます。

画像にてご確認頂き、納得された方のみご購入お願い致します。よろしくお願い致します。



■COOGI(クージー)、MISSONI(ミッソーニ)、 FICCE(フィッチェ)、YOSHIYUKI KONISHI (ヨシユキ コニシ/ドンコニシ) のような立体的なデザインがお好きな方に。



■80〜90年代古着は菅田将暉さんをはじめ芸能人やスタイリストが着こなしている事で人気で、現代でいうビッグシルエット的なラインで着こなせます。

無地物や柄物は多くありますが、こちらは装飾や刺繍による前衛的なデザインの希少モデル

当時のモデルの中でも高額と思われまた少数で希少と思われます。

コムデギャルソン の様な個性感を好む方にもお薦めです。



※ヴィンテージ/ビンテージである為、ほつれやパッチワークや刺繍の縫いつけ等の弱い箇所があります。その事を理解のうえご検討下さい。



※検品を行なっておりますが小さなダメージ、汚れに見落としがある場合があります。ご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。



※画像の色合いは照明等の影響で若干実物の商品と異なる場合がございます。



※実物の商品と多少のサイズ誤差が生じる場合がございます。



※中古品のため、返品、キャンセル、クレームの一切をお断りしますので、予めご了承ください。



※その他、ご質問がある方は購入前にコメントお願い致します。(購入後による質問はお受け致しかねます) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ GECCU

ゲック

オーストラリア製



ヴィンテージ

3Dニット

セーター

総柄