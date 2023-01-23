『☆BRIEFING ブリーフィング CR-3#02☆【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 27分に出品され03月20日 13時 27分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品購入後、１年半ほど使用してます。

所々擦れがありますが、使用には問題ありません。

※写真で判断願います。



購入前にコメントお願い致します。

是非ご検討ください。





耐久性の高い素材やパーツを採用する事でBRIEFINGのヘビーデューティを体現したキャディバッグ。

定価¥84,700 (税込)



■ キャディバッグ本体

BRIEFING CR-3

■付属品：フード、ネームタグ（未使用）



■サイズ：横幅330/高さ880/高さ（フード込み）1300/マチ460（mm）

■口径：9.5型

■口枠：5分割

■対応クラブ：47inch

■素材：1680デニール×840デニール エアーバリスティックナイロン、強撚糸ドビー織ナイロン

■重量：5.75kg



【オススメポイント】

ツアー転載や海外遠征も考慮されたプロ仕様のディテール

・口枠部分はクラシックな印象のボア素材を採用。

他モデルよりもクッション性が高く、シャフトの衝撃を保護する能力を高めています。

・カートや車への積み込み時に便利な持ち手やハンドルを4箇所に完備。



◉優れた収納性

・レインウェアや着替え等嵩張るアイテムを収納できる大型のポケット。

・フロント部分には開閉が容易なマグネット式を採用したポケットを搭載。

・ペットボトルを最大4本収納可能なポケットには保冷機能を完備。

・オリジナルタオルホルダーや傘専用のポケットなど、ラウンドに必要なアイテムを各所に整理して収納する事が可能。

・軽量かつ強度にすぐれたメインファブリック

・中空構造の高強力糸を織り交ぜて強度を維持しながら、軽量化した素材を採用。

・優れた強度を維持しながらも非常に軽量な仕上がり。



【PRO SERIES】

ツアー転戦や海外遠征を考慮したプロユースに耐えうるキャディバッグ"CR-3 #02"をメインに、ブリーフィングのヘビーデューティーを体現するラインナップです。





種類···キャディバッグ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ブリーフィングゴルフ