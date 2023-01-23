『iPhone 8 ピンクゴールド 64GB【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 19時 52分に出品され03月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ…iPhone

機種名…iPhone 8

カラー…ピンクゴールド

容量…64GB



購入したキャリア···SIMフリー



バッテリー最大容量···79%以下



動作確認済みです！iPhone本体のみの出品です。

画面割れ等なく美品です。

買い替えも済み使用する事はないため出品いたします。

初期化して発送します。

中古品ですので、ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル