『iPhone 8 ピンクゴールド 64GB【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 19時 52分に出品され03月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
Apple iPhone XR (iOS 18.0.1) ジャンク
¥ 7800
【初期化済み】Apple iPhone 7 128GB スマートフォン
¥ 8580
美品 iPhone12 mini 128GB ブラック SIMフリー 89% E
¥ 15810
arrowsWe2本体 新品未使用
¥ 9750
【美品】iPhoneXs Max ブラック 256GB SIMフリー 本体
¥ 19320
Apple iPhone 14 Pro Maxスペースブラック 256GB
¥ 61200
IPHONE 11 PRO 256GB SIMフリー98%
¥ 18330
J3 SIMフリー iPhone7 128GB Silver
¥ 7800
★新品•未使用★ Xiaomi Redmi レドミ 12 5G ホワイト
¥ 11570
iPhoneSE 第2世代 64GB ブラック iFace付
¥ 10374
【128GB】iPhone13 ブルー
¥ 23000
Apple iPhone 8 ゴールド
¥ 7800
motorola edge40 RAM8GB ROM256GB
¥ 14900
Apple iPhone 8 64GB 本体 iFaceケース付き SIMフリー
¥ 8970
【美品】iPhone 13 Pro ゴールド 128GB (SiMロックなし)
¥ 30014
Xperia Ace III ブルー 64 GB Y!mobile
¥ 7020
iPhone 14 Pro Max 512GB スペースブラック
¥ 46690
BASIO 4 KYV47SNU シャンパンゴールド
¥ 8580
落札価格7800円
482 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！