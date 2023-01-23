『COACH コーチ バンド ショルダー バッグ バックル レザー 9738【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 10分に出品され03月05日 12時 10分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【商品紹介】



■ブランド

COACH

coach

コーチ



■商品名

ショルダーバッグ

ハンドバッグ

レザーバッグ

ワンショルダーバッグ

肩掛けバッグ

ワンショルダー

半月

ハーフムーン

ソーホー

ホーボー

バックル

ロゴ

チャーム



■品番

9738



■色・柄

ブラック

シルバー

黒

銀



■素材

レザー

革



■実寸サイズ(単位:cm)

縦：20

横：31

マチ：6.5

(素人寸法のため、多少の誤差はお許し下さい。)



■デザイン

ブラックレザーに大きなバックルベルトとシルバー金具のフォルムが特徴です。



■状態

中古品ではありますが、目立った傷や汚れ・シミはなく、状態は良好だと思います。

あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH コーチ バンド ショルダー バッグ バックル レザー 9738