『BRAVEMAN×BETTY BOOP ベティ・ブープ シャツジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 23分に出品され03月12日 13時 23分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 The BRAVE-MAN×BETTY BOOP(ザ・ブレイブマン×ベティー・ブープ)

The BRAVE-MAN

1920年代〜1940年代アメリカでワークウェアを中心とした製品を世に送り出したブランドです。その拘りのある製品はヴィンテージ市場で今なお人気を誇ります。

BETTY BOOP

1930年に初めて登場した女性のアニメーションスター。

ファッションアイコンとして、ティーンからセレブまで男女問わず、世界中で愛され続けてます。



サイズはあまり見ないSサイズです。

タイトにかっこよく着こなしたい方はちょうど良いサイズ感になると思います。



男女問わずかっこよく可愛く着用していただけます。



定価価格20,000円程のお品ですので、とってもお買い得です♪



used品ですので、画像確認の上ご納得頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。素人検品の為見落としあるかも知れません。ご了承下さい。



発送は小さくして圧縮して送る場合があり、たたみシワ出る場合があることご了承くださいませ。梱包状況でらくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便、レターパック等に変更する場合ありますので予めご了承ください。



また、プロフィールへ⚠️注意書きございますので、御一読くださると幸いです。





カラー

オフチェック



素材

表地：綿100％

裏地：ポリエステル100％

中綿：ポリエステル100％

仕様

フロント：ワッペン

バック：刺繍

袖：ワッペン

フード：ワッペン



肩幅···45cm

身幅···108cm

袖丈···61cm

着丈···66cm



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BRAVEMAN×BETTY

BOOP

ベティ・ブープ

シャツジャケット