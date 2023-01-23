『【希少✨】FENDI ブルゾン ジップアップ ズッカ柄 テスートナイロン 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 14時 44分に出品され04月12日 14時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

OLD FENDI フェンディヴィンテージ 正規品 イタリア製 ズッカ柄 ズッキーノ Gジャン

ジャケット ブルゾン ジャンパー ジャンバー ライダース 総柄 シングルライダース ジャケット



○サイズ：USAサイズ6(Mサイズ相当)



肩幅47cm

身幅42cm

袖丈65cm

総丈62cm



⭐️平置き実寸⭐️

素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。

着画はお断りしております。



某有名リサイクルショップ、リサイクルオンラインショップにて購入しました。

鑑定済みのお品です。



ご注意ください



⚠︎商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。



○状態



目立った傷や汚れなどもなくまだまだお使いになることができるかと思います！

個人の主観ということ、中古ということをご理解ください

画像を確認の上、ご判断をよろしくお願いします



○カラー

ブラック

黒



○素材

テスートナイロン：45％

ポリエステル：35％

ポリアミド：20％



○お願い



⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。

中古品にご理解いただける方よろしくお願いいたします！



⚠︎サイズ違いでの返品は受け付けておりません。



⚠真贋で気になることあればお気軽にご連絡ください！※しばらく使い込んだ後のご報告はご遠慮ください



○配送



発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m



出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。



簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。



○ご気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少✨】FENDI

ブルゾン

ジップアップ

ズッカ柄

テスートナイロン

黒