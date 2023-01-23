『★美品★ CHANEL マトラッセ プッシュロック チェーン ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 07分に出品され04月17日 10時 07分に終了予定です。即決価格は70,380円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️正規品のみ取り扱っております！

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☘️商品詳細☘️

シャネルの中でも大変人気のマトラッセチェーンショルダーバッグです！

普段使いから行事ごとまで幅広くご使用いただけるデザインです✨

チェーンを中に入れればクラッチバッグとしも活躍でき使い勝手抜群です✨



【ブランド】シャネル/CHANEL

【商品名】プッシュロック チェーン ショルダー

【 色 】ブラック

【サイズ】縦17.5cm 横22cm マチ6cm

ショルダー約37㎝(ハンドル頂点部からバッグ上部まで)

【仕 様】

・内側ポケット×1

【シリアル番号】4番台

【付属品】ギャランティカード付き

【購入店】エコリング



☘️状態☘️

◇目立ったキズや汚れのない★美品★です！

◇ベタつき、はがれありません！

◇プッシュロック、ファスナー開閉良好です！

◇金具もまだまだピッカピカです！

◇内側専門業者にて張り替え済み未使用です！

クリーニングのみ実施済みです！





☘️保管☘️

・専用ケースに並べて保管してあります。

・タバコ吸っておりません！

・ペットはいません！



☘️返品・返金保証☘️

・高額商品ですのですり替え等トラブル回避の為、ご購入後の返品・交換はご遠慮させていただきます。

・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。



出品してあるブランド品は全て正規品です。

偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません。



☘️発送☘️

・原則として24時間以内に発送します！

・諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します！



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ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください✨



最後まで読んでいただきありがとうございました♪

良いご縁がありますように♡



A360 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ★美品★ CHANEL マトラッセ プッシュロック チェーン ショルダーバッグ