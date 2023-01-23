『★美品★ CHANEL マトラッセ プッシュロック チェーン ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 07分に出品され04月17日 10時 07分に終了予定です。即決価格は70,380円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャネル
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¥ 25080
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¥ 12870
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¥ 12675
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GUCCI オールドグッチ シェリー GGスプリーム PVC ポーチ ブラウン
¥ 12545
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¥ 10920
ケイトスペード ショルダーバッグ
¥ 9685
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¥ 145200
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¥ 1726920
落札価格70380円
242 入札履歴
終了
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