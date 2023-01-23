『【レア】Disney ディズニーFANTASIA ミッキートレーナー スウェット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 52分に出品され03月18日 22時 52分に終了予定です。即決価格は9,966円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Disneyのファンタジアのトレーナーです。



古着屋で購入しました。



かなりレアな物かと思います。



タグに記名あります。

全体的にシワあります。

古着ですので細かな傷や汚れはあるかもしれません。



◆写真に載っている物が全てです。

セット商品など付属品など写真をよく確認、説明文を読んでからご購入して下さい。





◆ペットや喫煙者は居てませんが使用していた中古品になりますのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。





◆土日祝日の発送はお休みさせて頂いております。可能な場合は発送いたします。





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#スウェット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ディズニーヴィンテージ

カテゴリ ファッション

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スウェット