『GUCCI leather bomber jacket レザー ジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 03時 23分に出品され04月23日 03時 23分に終了予定です。即決価格は98,000円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このジャケットは、耐久性があり、スタイリッシュなレザー素材で作られています。長持ちするため、日常使いにも最適です。



【洗練されたデザイン】

ジップアップスタイルとスタンドカラーが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンに対応できます。



【快適なフィット感】

リブ付きの袖口は、フィット感を高め、風の侵入を防ぎます。赤と緑のラインがアクセントとなり、個性的な印象を与えます。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- サイズ: 48

- デザイン: ジップアップ、スタンドカラー

- 袖口デザイン: リブ、赤と緑のライン

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GUCCI

leather

bomber

jacket

レザー

ジャケット