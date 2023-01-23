『70s ビッグマック bigmac ネルシャツ ヴィンテージ コットン 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 01時 56分に出品され03月05日 01時 56分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

70s bigmac ネルシャツ



【コンディション】

【A】目立った傷はなく、比較的良好かと思います！

ヴィンテージ ゆえの見落とし等がある場合がございます。ご理解ください。



【S】新品未使用品。試着のみの美品。

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】全体的にダメージなどある一般的な中古品

【E】ジャンク品



※見落とし等がある場合やネットでの販売であることをご理解いただいた上での購入をお願いします。

梱包や保管によるシワなどについてもご理解下さい。

以上，同意して頂いた方のみご購入をお願いします。



【サイズ】

L

肩幅:48cm

身幅:57cm

着丈:81cm

袖丈:65cm

175cm70kgでゆとりのあるサイズ感です！





【マテリアル】

コットン100%



【ディテール】

1970年代製、ビッグマックのコットンネルシャツです。お探しの方が多い単色の刺繍タグが付く一枚。こちらは好配色のチェック柄が光る一枚です。アメカジを代表する人気アイテムが故に、年々玉数は減少の一途を辿っています。ご興味のある方、お探しの方は是非この機会にご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビッグマック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

ビッグマック bigmac

ネルシャツ ヴィンテージ

コットン 美品