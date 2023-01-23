『デリンクエントブロス ジャケット パンツ セットアップ M DE15SP【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 15分に出品され03月09日 11時 15分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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delinquent bros デリンクエントブロス ジャケット パンツ セットアップ M DE15SP



■状態

ジャケット Mサイズ

身幅５４ 身丈８４ 袖丈６２



パンツ Mサイズ

ウエスト８５ 全長１０５ 股下８０



目立つ汚れなくきれいな状態です。

Mサイズ



○状態ランク

A



- 状態ランク詳細 -

SS：新品

S：気付かない程度の使用感のみで非常に程度が良い

A：若干の傷や汚れはあるが使用感が少ない

B：多少の傷や汚れ等使用感はあるが比較的程度が良い

C：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感がある

D：全体的に傷や汚れがあり使用感、中古感が目立つ

※SA、ABなどそれぞれの状態の中間を表す場合もあります。



■配送

無料

カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デリンクエントブロス ジャケット パンツ セットアップ M DE15SP