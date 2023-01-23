『BVLGARI ブルガリ メンズ トートバック メタルロゴ ダークグレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 01時 02分に出品され03月13日 01時 02分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BVLGARI ブルガリ 手提げバック

メタルロゴ トートバッグ コーテッドヘリテージキャンバス

ダークグレー×ブラック



通勤にも便利なトートバッグです。

7年ほど前にアウトレットで購入いたしました。



●サイズ：

縦幅36cm

横幅 30cm

マチ 8cm



●配送方法

らくらくメルカリ便にて配送します。

箱の大きさによっては、緩衝材に包んで折りたたんでの配送になります。



●その他、注意事項：

持ち手の革の部分に使用感があります。目立つ傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

素人検品、高額商品でもある為、写真の追加をご希望でしたら、コメントよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブルガリ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BVLGARI

ブルガリ

メンズ トートバック

メタルロゴ

ダークグレー