『アークテリクス arcterxs beta lt jacket アウトドア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 18時 28分に出品され03月18日 18時 28分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は現在大人気のブランドアークテリクスのマウンテンパーカーです！！

ゴアテックスで完全防水、防風で保温性も高くこれからの季節に大活躍です^ ^

アウトドアブランドの製品なので、非常に頑丈でガシガシ着用できます！タウンユース仕様の商品でもあるので、普段使いでも、アウトドア(山登りやキャンプなど)にも着用可能な非常に便利な一着となっております！

先日友人にいただいたものなのですが、偶然自分も同カラーを購入していたため販売させていただきます。





モデル名···BETA lt



カラー···オリーブ



素材···ゴアテックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークテリクス

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