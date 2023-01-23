『L ショット ムートンジャケット 40 茶 リアルファー 羊革 ラムレザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 33分に出品され03月24日 18時 33分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎管理番号

T4I085-17150-24-924

MDSeoMi

HNOhei714



◎アイテム

L ショット Schott アウター ムートン ジャケット 40 茶 リアルファー 羊革 ラムレザー b 3



◎状態

中古品としての使用感がありますが

これからも長くお使いいただけます。



両袖口、右裾辺りにムートンの擦り減りあります。(写真9枚目)



※中古品として一般的な擦れ等は、著しく目立つ物でない限り説明欄には記載しません。気になる部分は写真の後半の方に掲載しておりますのでご確認ください。ご不安な場合は ご購入前にお気軽にご質問ください。

※サイズ感や使用回数についてのご質問は承っておりません。

※撮影用品（ハンガーやネクタイ等）は除き、写真に載っている物が全てです。ファー等の付属品の欠品は、把握していない場合は未記載になりますのでご了承ください。



◎サイズ

表示サイズ 40

相当サイズ L

※サイズ感や使用回数についてはお答えしていません。サイズ感は下記の実寸をご確認ください。



実寸(約cm)



肩幅

約50cm

身幅

約59.5cm

袖丈

約63cm

着丈

約62.5cm



※平置きで測っています。

※採寸方法や生地の伸縮具合によって数cmの誤差が生じる場合がございます。



◎カラー

ブラウン

※撮影条件やお使いのモニターにより、現物と色味等が異なる場合があります。



◎素材

画像をご確認ください。



◎購入元

日本流通自主管理協会(AACD)加盟店の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場、質屋

※全て真贋確認済み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L

ショット

ムートンジャケット

40

茶

リアルファー

羊革

ラムレザー