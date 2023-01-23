『新品未開封 SONY WF-1000XM5 ノイズキャンセリング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 22分に出品され03月18日 04時 22分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封



ソニー

ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドセット

WF-1000XM5/BC



2023年11月購入

保証書付きです。



お値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用