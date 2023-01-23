『DSQUARED2 タートル セーター【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 20分に出品され04月11日 23時 20分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DSQUARED2

ディースクエアード

タートルネック ネイビー

紺色のセーターです。薄手で気持ちのいい質感です。使用頻度少ないので目立つ様な傷や汚れは見当たりませんでしたが、多少の毛羽立ちはありますので気にせずに着ていただける方でお願い致します。画像にも載せましたが内側のタグは切ってます。ご理解の程どうぞ宜しくお願い致します。



ネック···タートルネック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DSQUARED2

タートル セーター