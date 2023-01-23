『Dior dior ディオール パーカー ホワイト ニット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 22時 06分に出品され04月14日 22時 06分に終了予定です。即決価格は32,500円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dior ディオール スウェット ロゴ オブリーク

刺繍 激レア



クリーニング済

ディオールのパーカーです。



172cm,62kgで、Lサイズが少しオーバーサイズでいい感じに着れます。



ディオールオブリークモチーフを施したをオーバーサイズフィットのシルエットに仕立て、フロントパッチポケットを2つ備えています。

中古品にご理解ある方にお譲りしたいと思います。



#DIORHOMME

#christiandior

#ディオールオム



1枚でもインナーでもさまになります。



サイズ L

平置き採寸

肩幅約50cm×身幅約60cm×着丈約70cm×袖丈約63cm

多少の誤差はご容赦くださいm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Dior

dior

ディオール パーカー ホワイト ニット