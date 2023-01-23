『【Paul Smith】ネイビー トレーナー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 06時 04分に出品され03月27日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ［Paul Smith］トレーナー



ブランド: Paul Smith

サイズ: XL(LL)

色: ネイビー

デザイン: 肩にカラフルなストライプ

タグ: 裾にPaul Smithのタグ



ユニークでカラフルなデザインが特徴。

このトレーナーは、シンプルながらも洗練されたスタイルです。



柔らかい素材感があり、リラックスした着心地で

季節を問わず着用できるアイテムです。







ポールスミス カジュアルウェア

スウェット トレーナー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Paul

Smith】ネイビー

トレーナー