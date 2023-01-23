『★極美品・付属品完備★土屋鞄 プロータ ソフト 2way ブリーフケース 3室【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 05時 55分に出品され04月14日 05時 55分に終了予定です。即決価格は15,560円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 土屋鞄 tsuchiya-kaban

プロータソフト 2way ブリーフケース 防水仕様



カラー···ブラック

素材···本革（防水レザー）



A4可 PC可 オールレザー 防水レザー ソフト ダブルファスナー 大容量 3室構造 斜め掛け ショルダーバッグ トートバッグ ビジネスバッグ





【付属品】

・純正ショルダー紐

・保存袋

・カード類





【商品状態】

目立つ傷や汚れ無く綺麗な状態です！



※美品ですがあくまでも中古品ですので画像にて

状態の確認をお願い致します！





【サイズ】

横幅 42cm

縦幅 31cm

マチ 9cm







【発送について】

早くお届けできるように24時間以内の発送をおこなっています！

基本的に19時までのご購入で翌日の朝一で発送いたします！





★24時間いつでも即購入OK！！★

早い者勝ちです！！

先に購入ボタンを押した方が優先です！





出品中の全ての商品は鑑定済みの商品になります！

万が一偽物だった場合は、全額返金しますので安心してご購入下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ★極美品・付属品完備★土屋鞄

プロータ

ソフト

2way

ブリーフケース

3室