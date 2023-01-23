『★極美品・付属品完備★土屋鞄 プロータ ソフト 2way ブリーフケース 3室【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 05時 55分に出品され04月14日 05時 55分に終了予定です。即決価格は15,560円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ツチヤカバン
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¥ 10904
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¥ 10660
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☆TUMI☆DUCATI☆ビジネスバッグ☆黒/赤☆ブリーフケース☆2way☆
¥ 7410
落札価格15560円
4 入札履歴
終了
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