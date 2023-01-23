『PRADA 2wayバッグ グレー レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 11時 59分に出品され04月27日 11時 59分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感】

PRADAのショルダーバッグは、上質なレザーを使用しており、洗練されたデザインが特徴です。どんなシーンにもマッチし、持つ人の魅力を引き立てます。



【機能性】

ショルダーストラップが付属しており、手持ちだけでなく肩掛けでも使用可能。使い勝手が良く、日常使いにも最適です。



【スタイル】

シンプルながらもエレガントなデザインで、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに対応。特別な場面でも活躍します。



- ブランド: PRADA

- 色: グレー

- 素材: レザー

- 付属品: ショルダーストラップ

- モデル: ショルダーバッグ



3年前に購入後、未使用のまま自宅保管していました。スレや傷はごさいませんが、

自宅保管のため、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

購入時価格13万程



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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グレー

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