『aespa カリナ ウィンター アルバム Whiplash【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 42分に出品され03月27日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全て新品未開封品です



カリナ アルバム 3形態セット

ウィンター アルバム 2形態セット



※梱包サイズがギリギリなのでBEATver.の袋の上部を折って発送する予定です 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

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