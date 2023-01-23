『【当日発送】Macbook air 2020 ローズゴールド SSD250GB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 04分に出品され04月02日 16時 04分に終了予定です。即決価格は25,070円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple MacBook air 2020 13インチ



・アクティベーションロック解除 済

・キレイなローズゴールド

・動作確認 済です



<スペック>

・画面サイズ : 13inch

・CPU : i3

・SSD : 250GB

・メモリ : 8GB

・バッテリー状態：正常



<付属品>

・なし

USBtypeCケーブルで充電可能です



中古品につき発送後は返品受けられませんこと、

ご了承お願いします。



アップル マックブック ２０２０ １３インチ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル