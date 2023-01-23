『◇美品◇ENFOLD エンフォルド TUCK SOLID-JACKET 黒 36【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 12時 51分に出品され03月15日 12時 51分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンフォルドのジャケットです。



2024年2月に購入し、一度短時間着用しました。

クリーニング済みです。



●サイズ 36

着丈65.5、バスト127、（裄丈）78、袖丈72.9、袖口幅24、裾まわり131

●素材 ポリエステル63%レーヨン34%ポリウレタン3%

●カラー BLK



オフィスウェアや卒入園式等のオケージョンに対応できるジャケット。きちんと感がある見た目ながらもデティールにこだわりが詰め込まれており、羽織るだけでお洒落なスタイリングになる羽織です。

リアルクローズとして、デイリーに活躍するジャケットでありながら、丸みを帯びた立体的な袖パターンやダーツから出現する立体タックは他にはないENFÖLDらしいデザインです。

ワイド袖からベーシック袖へ、シーンに合わせてシルエットに変化をつけられる袖口がポイントです。

上品な肉感の二重織素材を使用しています。しわになりにくくいENFÖLD定番人気の生地です。



※折りたたんでの発送となります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ◇美品◇ENFOLD

エンフォルド

TUCK

SOLID-JACKET

黒

36