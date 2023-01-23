『ルイヴィトン バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 15時 33分に出品され03月30日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン LOUIS VUITTON バッグ



型崩れあり チャックの革破れ カビあり



母が昔使っていたものを譲り受けました。私のファッションには合わないので出品致します。



売り切れたいのでお値下げ可能です。







カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ルイヴィトン バッグ