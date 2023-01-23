『プラダ ショルダーバッグ ピンク PRADA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 03時 30分に出品され04月22日 03時 30分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カテゴリ：ショルダーバッグ

ブランド：PRADA(プラダ)

商品名：プラダ サフィアーノ レザー ショルダーバッグ

型番：BT1010

表記サイズ：なし

実寸サイズ：縦 : 約 13 cm

横 : 約 23 cm

マチ : 約 10 cm

ショルダーストラップ : 本体まで 約 58 cm (調節可能な場合は最長を記載)

総重量：約480g

カラー：ピンク

素材：サフィアーノレザー

保存袋あり

ギャランティーカードなし

角にやや汚れありです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ ショルダーバッグ ピンク PRADA