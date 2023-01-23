『美品 GUCCI グッチ バングルウォッチ ゴールド 金 2700.2.L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 16分に出品され03月26日 12時 16分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※偽物だった場合全額返金します。



グッチのバングルウォッチになります。

最近流行っております。

黒文字盤はとても使いやすいかと思います。



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〈サイズ〉

レディースフリーサイズ



＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



＊着画はお断りしております。





〈状態〉

目立った傷や汚れなどなく、

全体的に綺麗な状態です。



＊あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。





〈素材〉

シェル メッキ



〈カラー〉

ゴールド



〈配送〉

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



〈購入場所〉

専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。



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フォロー割引

〜10,000円以下 500円値引き

〜30,000円以下 1,000円値引き

30,000円以上 2,000円値引き



2点以上まとめ買いの方は、

フォロー割引からさらにお値下げさせていただきます。



一部対象外のものもあるので

詳しくはプロフィールをご確認ください。



この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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GUCCI

グッチ

バングルウォッチ

ゴールド

金

2700.2.L