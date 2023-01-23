『【Christian Dior】クリスチャンディオール バギラ ラージ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 21時 20分に出品され03月21日 21時 20分に終了予定です。即決価格は21,803円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鑑定局で購入しました。

状態USED-SS(未使用)のものを購入し、数回使用しました。

USED品なので気になる方は御遠慮下さいm(_ _)m



型番CD094110

カラー文字盤：ホワイト

ベルト：シルバー

仕様ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

ブレス：ステンレススチール

付属品：外箱、箱、ギャランティカード、取扱説明書、余りコマ



サイズは鑑定局の方で調節しました。。

1周9cmの手首に丁度いいサイズにして頂いています。

ご理解頂けると有難いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【Christian

Dior】クリスチャンディオール

バギラ

ラージ