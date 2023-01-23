『HERILL ヘリル ニット カシミヤ モックネック セーター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 08時 10分に出品され03月17日 08時 10分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERILL ヘリル ニット カシミヤ モックネック セーター



カラーイエロー

size2

着丈72身幅63肩幅52袖丈59

身長172センチ、体重60キロで良い感じで着用できました。

5回ほど着用しました。毛玉もほとんどありません。ヨレもありませんし、伸びもないです。シミもありません。かなり状態は良いと思います。

あまりこのような色のカシミアニットはあまりないため、出品やめるか迷ってます。

ショップタグあります。



以下説明文です。

本作ではヴィンテージのカシミヤニットをモチーフに、ふんわりと軽く、柔らかいオリジナルのカシミヤニットを製作。表面にうっすらと起毛加工をする事で、ヴィンテージのカシミヤニットのような、自然な風合いにこだわりました。色もヴィンテージニットにあるような、淡いカラーを再現、唯一無二のクオリティ、存在感を放ちます。

デザインは、モックネックニットです。最高の肌心地は首元に不快感を与えず、自然で柔らかな温かさをもたらします。身幅、肩幅をゆったりと取ったサイズ感は、ヴィンテージライクな緩さを備えつつ、現代的な丸みのあるフォルムに仕上がっています



unused アンユーズド

SUNSEA サンシー

URU ウル

YOKE ヨーク

COMOLI コモリ

AURALEE オーラリー

yaeca ヤエカ

steven alan スティーブンアラン

レショップ

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ENGINEERED GARMENTS エンジニアードガーメンツ

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HEUGN ユーゲン

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TEATORA テアトラ

CIOTA シオタ

HERILL ヘリル

A.PRESSE アプレッセ

DAIWA PIER39 ダイワピア39

evan kinori エヴァンキノリ



等がお好きな方はどうぞご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヘリル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HERILL

ヘリル

ニット

カシミヤ

モックネック

セーター