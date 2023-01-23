『新品未開封 SHOKZ 骨伝導イヤホンOPENRUN SKZ-EP-000003【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 22時 06分に出品され04月21日 22時 06分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···OPENRUN

新品未開封 SHOKZ 骨伝導イヤホン OPENRUN ブラック



SKZ-EP-000003 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用