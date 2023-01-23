『パタゴニア パタロハ ブラック バナナ 2017 復刻 S 52561sp17【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 03時 59分に出品され03月05日 03時 59分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Patagonia パタゴニア パタロハ ブラック バナナ 2017 復刻 S 52561sp17 希少 ハワイアンシャツ 半袖



■カラー：ブラック



（写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承下さい。）



■素材表記：

コットン 100%

飾り付け部分は除く





■サイズ表記：S(日本サイズのM相当です）



※表記サイズに関しては各メーカーによって若干の違いがございます。



【トップス】

肩幅 約44cm

身幅 約50cm

着丈 約70cm

袖丈 約23cm



付属品 : なし



■状態：

※大きく目立つ傷汚れは無く、まだまだ着用可能です。

使用による多少のダメージ等があり、一般的な使用感のあるお品物です。

（写真にてご確認下さい）

商品には写真では確認しづらいダメージや汚れがある場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタロハ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ パタゴニア パタロハ ブラック バナナ 2017

復刻

S 52561sp17