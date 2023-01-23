『THE NORTH FACE スワローテイルベントフーディ Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 15時 13分に出品され05月08日 15時 13分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 商品 】THE NORTH FACE

スワローテイルベントフーディ

Swallowtail Vent Hoodie



【 状態 】新品・未使用



【 カラー 】SE シャープグリーン



【 サイズ 】メンズ Lサイズ

身長170-180 着丈74 身幅57 (cm)



【 品質 】ナイロン100%



定価 16,500 (税込)



軽さ、着やすさ、持ち運びやすさなどの機能性を高めた、薄手の防風ジャケットです。耐久はっ水加工を施したリサイクルナイロン生地は、肌側にわずかな凸凹をもつ点接触の二重織り組織。汗ばんだ状態でもベタつきにくく、快適さを高めています。衣服内のムレを排出するベンチレーションは、生地の切替を利用したシンプルな構造で、背中と脇下に採用。さらに、ベンチレーションを兼ねる左右のファスナー付きポケットを配置し、ウエア全体の通気コントロール力を向上させています。コンパクトに携行できるポケッタブル仕様で、フード裏に収納が可能。不快な静電気の発生を抑える静電ケア設計です。



※カメラや照明によって多少異なることがありますので予めご了承ください。



＊購入後のキャンセル、すり替え防止につき、返品返金はお断りさせていただきます。



＊人気商品のため、お値下げ不可です。

ご理解の上購入いただければ幸いです。



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○プロフィールをお読みの上、コメント又は、ご購入お願いします。即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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NORTH

FACE

スワローテイルベントフーディ

Lサイズ