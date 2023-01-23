『Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX8900L 2019年製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 02分に出品され03月29日 17時 02分に終了予定です。即決価格は25,520円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格25520円
82 入札履歴
終了
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