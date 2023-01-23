『Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX8900L 2019年製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 02分に出品され03月29日 17時 02分に終了予定です。即決価格は25,520円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高効率の洗濯・乾燥機能】

このPanasonic製のドラム式洗濯機は、11.0 kgの洗濯容量と6.0 kgの乾燥容量を備えており、大量の洗濯物を一度に処理できます。特に、家庭での使用に最適です。



【省エネ設計】

最大消費電力は1190 Wで、効率的なエネルギー使用を実現しています。これにより、電気代の節約にも貢献します。



【コンパクトなデザイン】

外形寸法は639 mm（幅）×722 mm（奥行）×1058 mm（高さ）で、限られたスペースにもフィットします。



- ブランド: Panasonic

- 型番: NA-VX8900L

- 電圧: 100 V

- 周波数: 50/60 Hz

- 最大消費電力: 1190 W

- 冷媒: R134a

- 洗濯容量: 11.0 kg

- 乾燥容量: 6.0 kg

- 外形寸法（幅）: 639 mm

- 外形寸法（奥行）: 722 mm

- 外形寸法（高さ）: 1058 mm

- 製造年: 2019年



可能な限り清掃を行っておりますが、素人による清掃となりますので、完美品をお求めの場合には購入をお控え下さい。

直近まで使用しており、洗濯や乾燥に不具合はございません。

見たい画像があればコメントにてリクエストください。可能な限りお答えします。



発送方法はたのメル便、もしくは、らくらく家財宅急便での発送を予定しております。

近隣にお住まいの方で、引取りでの直渡しでしたら、お値引き可能です。

なお、設置についてはご自身での手配をお願いいたします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック