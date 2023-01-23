『お値下げ新品未使用品 エルメス プティアッシュ オオハシ チャーム HERMES【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 10時 55分に出品され03月29日 10時 55分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※最終お値下げ中



お品をご覧いただきましてありがとうございます



こちらで可愛くて購入しましたが、なかなか使用する機会がないのでどなたか使用していただければと思います。(出品者様すみません)



前出品者さまは、フランスのエルメスオンラインショップで購入したみたいです。



エルメスのオオハシのチャーム正規品です。

プティアッシュのレザーにシルクのヒモです。

お色は、レッド×ブラック



購入時のお箱

プティアッシュ説明書

オレンジエルメスペーパーバック

他の購入品時のリボン

(定価￥38.500みたいです)



お箱内側白色部分に、少し変色があります。



写真が上手く出来ません。



宜しくお願い致します。



カラー...レッド



※お問い合わせがありました件

安心鑑定の利用は、バッグじゃないので出来ないみたいです。

エルメス正規品のお品を沢山出品されている方から購入しましたので本物だと思いますので安心して購入して下さい。

お安くしないと購入していただけないのでお安く出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ お値下げ新品未使用品 エルメス プティアッシュ オオハシ チャーム HERMES