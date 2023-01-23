『お値下げ新品未使用品 エルメス プティアッシュ オオハシ チャーム HERMES【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 10時 55分に出品され03月29日 10時 55分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|エルメス
ハワイアンジュエリー 14Kリング
¥ 15000
pluie 新作 ヘレンシアメスピアス
¥ 12480
c116 希少 ティファニー アルファベット「h」イニシャル「h」ネックレス
¥ 10984
セリーヌ ブラス イニシャル チャーム H
¥ 11000
セルジュトラヴァル リング 創世記
¥ 8970
K18 18金 リング 2.6g 14号 甲丸
¥ 14432
【新品】K18アコヤパール/ダイヤ0.03ctデザインリング
¥ 27720
新品仕上げ済 ガロピーネガロパン ディズニー 750 Pt950 ダイヤ リング
¥ 60078
K24刻印ゴールドピアス 重さ約1.6g。
¥ 10439
K18 リング ２連 9号
¥ 10117
ASAMI FUJIKAWA アサミフジカワ ダブルリング ゴールド
¥ 10750
スワロフスキー ブレスレット
¥ 9360
ドイツ ヴィンテージ HANDARBEIT 800 シルバー フローラル パネル
¥ 9815
新品 K18 天然ダイヤモンド 18金ピアス 刻印あり 上質 日本製 ♡#③
¥ 10270
希少 天然パライバトルマリン0.7ct 鑑別書付pt900 D2ct 指輪
¥ 398720
アガット K10 ツイストフープピアス
¥ 8502
美品 ティファニー オープンハート リング 10.5号 シルバー925
¥ 8346
DIOR PETIT CD ダブル ネックレス 星
¥ 17850
落札価格11375円
527 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！