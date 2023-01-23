『SALOMON サロモン リュック バックパック【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 07時 41分に出品され04月16日 07時 41分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 写真に写っているものが全てになります。



あくまでも中古品になりますので、ご理解のある方のみご購入お願いします。



返金返品交換は致しかねます。



圧縮して発送させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: サロモン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SALOMON



サロモン リュック バックパック