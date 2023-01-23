『【廃盤】バーバリー ビジネスバッグ レザー 鍵付 玉虫チェック A4 PC可 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 00時 46分に出品され03月31日 00時 46分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バーバリー
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¥ 10764
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¥ 13500
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¥ 16720
ルイ・ヴィトン ダミエ メッセンジャーバッグ
¥ 20700
落札価格10660円
979 入札履歴
終了
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