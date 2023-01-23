『新品・未使用 Quest ce Que Le Desigh? ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 15分に出品され03月27日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品・未使用になります(*^-^)



パーティーや結婚式、勿論普段使いにも！

使いやすいバッグになります♪





■縦 約32㎝

■横 約37㎝(1番短い部分)

約42㎝(1番長い部分)

■マチ 約12㎝



＊お色はブラックになります☆



#QuestceQueLeDesigh?#ショルダーバッグ

#トートバッグ#プラダ#ブランド

#ケスクルデザイン#スパンコール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケスクルデザイン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品・未使用 Quest

ce

Que

Le

Desigh? ショルダーバッグ