『Outil ウティ フランス製ビッグボーダーバスクシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 03時 06分に出品され03月10日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Outil ウティ ビッグボーダーバスクシャツ



サイズ/0

肩幅51身幅55.5着丈58袖丈52

状態/8/10

カラー/グリーン

フランス製

Outil品質タグ

コットン100%





柄・デザイン···ボーダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウティ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Outil

ウティ

フランス製ビッグボーダーバスクシャツ