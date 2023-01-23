『【極美品】傳濱野 デンハマノ 2wayバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 15時 53分に出品され04月30日 15時 53分に終了予定です。即決価格は11,645円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます（＾◇＾）



❇アイテム❇

参考価格 : 35,200円、monna picco モーナピッコ、2wayバッグ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、長財布収納可能、傳濱野、ハマノ、HAMANO、肩がけ



❇サイズ❇

タテ 約19センチ

ヨコ 約26センチ

マチ 約12センチ

持ち手高さ 約13センチ

ショルダー長さ 約112センチ 5段階調整可能◎



❇素材❇

レザー



❇カラー❇

ブラック/黒色



❇状態・商品説明❇

・全体的にかなり状態が良いものかと思います！

キズ、汚れ等は見当たりません。

サイズ感もちょうど良いので、使い勝手がいいです！



・中古品となりますので、ご理解とご検討をお願い致します。



❇配送❇

・匿名配送となります。

・簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

・発送が遅れる場合は連絡させて頂きます。

ご理解をお願い致します。



❇値段交渉等❇

・値段交渉の場合はコメント欄にお願い致します。

・フォロー割引、ございますのでプロフィールのご確認をお願い致します。

・SALE中はフォロー割引対象外となります。



❇注意事項等❇

・プロフィールをお読み頂き不明点ある場合、

コメント欄にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デンハマノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】傳濱野 デンハマノ 2wayバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ