『【ジャンク】SHARP MDボータブルレコーダー MD-MS722-S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 22時 45分に出品され04月06日 22時 45分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらジャンク無保証の商品でございます。

ご理解いただける方向けです。



☐ 中古品 ☐

スレ傷汚れ等みられます。

AC接続で通電しますがMDは読み込みませんでした。昔使っていたもので操作などわかりかねてしまいます。古い製品につきジャンクとして出品します。

※状態は掲載写真をご覧頂き判断お願いします。





☐ メーカー

❀ SHARP シャープ



☐ 製品型番

❀MD-MS722-S







※商品内容は掲載写真にあるものが全てです。

※サポート不可。





✔保護梱包

❂ 丁寧な作業心掛けます。

✔コメント歓迎

❂メルカリのまとめ買い機能も是非ご活用下さいませ。





プロフは一読をして頂くと無難かと思います！







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生産終了 廃盤 新品 箱 プレーヤー 日本 レトロ ヴィンテージ music mp3 0033 md disc ミュージック オーディオ 音響 ミニディスク 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ