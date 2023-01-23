『【大人気残りわずか】新品 NIKE ナイキ メンズ 上下セット Lサイズ 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 04時 20分に出品され03月03日 04時 20分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

NIKEはスポーツウェアのリーダーとして知られ、高品質な製品を提供しています。このトレーナーはその信頼性を体現しています。



【デザインと機能性】

シンプルでありながらスタイリッシュな黒色のデザインは、どんなシーンにもマッチします。フード付きで、寒い季節にも対応可能です。



【快適な着心地】

両サイドポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。日常使いやスポーツシーンでも活躍するアイテムです。



- ブランド: NIKE

- 状態: 新品

- 色: 黒

- タイプ: トレーナー・スウェット

- フード: あり

- ポケット: 両サイドポケット

-サイズ メンズL、他にXLとXXLサイズあり。



着丈身幅、総丈股下は写真に載せました★



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

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