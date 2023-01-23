『再構築 リメイク L サッカーマフラー パッチワーク ジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 13時 26分に出品され04月05日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＊発送までの日数を長めに設定していますが

できる限り早めに発送できるように致します



ーSIZEー

L

身幅 63cm 肩幅 ---cm 着丈 69cm 袖丈 77cm

※全て平置きによる手測りですので多少の誤差はご了承下さい。



ーDETAILー

・サッカーマフラーを使ったリメイク



ーCONDITIONー

・ USED

・キズ有り

・USED特有のスレ、シワなど有り

※必ず画像をご確認ください。



※画像枚数が限られますので状態等記載しきれない場合がございますことを予めご了承ください。



※サイズがわかりにくい場合は、お持ちの服のサイズを計測し実寸サイズと比較しご確認ください。



※到着後サイズが合わない、イメージと違ったなどの理由でのキャンセルはお受けできません。



※状態が気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。



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REMAKE

CO-2724-MR-NOMI



サイズ...L

カラー...レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 再構築

リメイク

L

サッカーマフラー

パッチワーク

ジャケット