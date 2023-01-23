『iROBOT ロボットクリーナー ルンバ Roomba s9+ 用自動ゴミ収集機【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 04時 42分に出品され05月13日 04時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アイロボット
ダイソンv11 SV14稼動品 本体のみ
¥ 11570
Y☆597 Roborock ロボットクリーナー S7 MaxV Ultra
¥ 40250
みこちゃん様専用 ECOVACS エコバックス ロボット掃除機
¥ 17388
ジャンク品 業務用ポリッシャー
¥ 12740
DEEBOT ロボット掃除機 黒 T8 AIVI
¥ 16320
コードレス 自立式 30000Pa 電量ディスプレイ コードレ
¥ 13050
ダイソンヘッド純正品 新品未使用 ダイソンV10掃除機
¥ 9360
HOBOT-388（ホボット） 窓拭きロボット AI搭載
¥ 11300
Electrolux Purei8 ロボット掃除機
¥ 8580
【美品］最長65分間ダイソンのV11(SV14)本体のみ
¥ 10920
HITACHI日立 ヘッドのみ D-AP47 掃除機CV-PE300
¥ 7410
ダイソン掃除機V10
¥ 7800
新品☆iRobot Roomba j7＋ ロボット掃除機 本体 j755860
¥ 31416
即日発送 動作保証品 V6 dysonダイソン コードレス 掃除機 中古 格安
¥ 10465
［美品］アイリスオーヤマ リンサークリーナー RNS-P10
¥ 7176
dyson cyclone v10 fluffy sv12
¥ 9425
Panasonic スティック掃除機 MC-SB10J
¥ 7800
【未使用品】iRobot ブラーバジェット m6 アイロボット 床ふきロボット
¥ 14520
落札価格9360円
407 入札履歴
終了
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