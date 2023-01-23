『iROBOT ロボットクリーナー ルンバ Roomba s9+ 用自動ゴミ収集機【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 04時 42分に出品され05月13日 04時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iROBOT ロボットクリーナー ルンバ Roomba s9+用自動ゴミ収集機(クリーンベース)のみでクリーナールンバ本体は含まれません。



未使用となります。



s9+の箱でクリーナー本体と予備品のコーナーブラシ、本体用フィルターを抜き取った状態でお送りします。



写真1枚目 白い袋に入ったクリーンベースが箱に入った状態です。 (中から取り出してません。)



写真2枚目 クリーンベース用コードと紙パックです。



写真3枚目 同封します書類です。



写真4,5枚目 梱包していった状態です。



写真6枚目 箱の外装です。



写真7,8,9枚目 箱から取り出した白い袋に入ったクリーンベース状態です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アイロボット