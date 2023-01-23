『【beams F別注】Barbour BEDALE CLASSIC FIT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 45分に出品され04月13日 21時 45分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年3月に購入した商品となります。

一度屋外で着用しましたが、サイズが合わないため出品致します。

汚れや傷などはございません。



カラー : ネイビー



サイズ : 42

着丈 82／身幅 61.5／ゆき 86.5



素材

表地：ポリエステル59% コットン41% 裏地：ポリエステル100% 衿部分：コットン100%



モデル：BEDALE CLASSIC FIT

※本商品はオイルド仕様モデルではありません。



ブランドを代表するロングセラー『BEDALE CLASSIC FIT（ビデイル クラシックフィット）』に、ワックスドコットンのような風合いのピーチスキン素材を採用した別注モデル。微細な起毛素材による独特な肌触りと、長年着続けたような趣ある表情が魅力です。カジュアルスタイルはもちろん、ジャケットやスーツスタイルにも好相性。汎用性の高いベーシックな1着は、大人のワードローブにおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【beams

F別注】Barbour

BEDALE

CLASSIC

FIT